Göğüs Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırılan Genç Adam Hayatını Kaybetti

15 Mart 2025 tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran ve yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 29 yaşındaki Blessing Mugano, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan otopsi sonucunda kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor