Gökbilimciler Öteki Dünyadan Sinyal Aldı.

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma takımı, bir radyo teleskop dizisiyle evreni gözlemleyerek Çoban takımyıldızı da denilen Boötes'dan yayılan radyo patlamaları keşfettiler.

Bu olayın, güneş sistemimizin ötesindeki bir gezegenden toplanan ilk radyo yayılımı olduğu ifade edildi. Profesörü Ray Jayawardhana ise bu durum yabancı dünyaları yol açacağını söyledi.

Cornell Üniversitesi’nde çalışan doktora sonrası araştırma görevlisi Jake D. Turner önderliğinde çalışan takım, bulgularını dün Astronomy & Astrophysics bülteninde yayımladı.

Turner, “Radyo aleminde bir ötegezegen olarak bilinen güneş dışı gezegendeki tespitinin ilk işaretlerinden birini sunuyoruz” dedi.

Turner'ın dikkat çeken şu ifadelere de yer veriyor; “Sinyal, ikili bir yıldız sistemi ve bir ötegezegen barındıran Tau Boötes sisteminden geliyor. Yayılımın gezegenden geldiğini öne sürüyoruz. Radyo sinyalinin gücü ile kutuplaşmasına ve gezegenin manyetik alanına bakıldığından, kuramsal tahminlerle örtüşüyor.”

ONLARCA IŞIK YILI UZAKLIK

Turner’in doktora sonrası danışmanı ve çalışmanın diğer yazarı olan gökbilim profesörü Ray Jayawardhana şöyle söylüyor: “Bu radyo tespiti eğer sonraki gözlemler ile doğrulanırsa, ötegezegenlere yönelik yeni bir pencere açacak ve onlarca ışık yılı uzaklıktaki yabancı dünyaları incelemek üzere yeni bir yol sunacak.”