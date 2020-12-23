Gökhan İnik, Şehitlerimizi Andı

Birliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı, bu topraklar için canını ve kanını feda eden şehitlerimizdir.

Mensubu olduğumuz İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik, Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür.

21 Aralık 1963'te Rumların, Kıbrıs Türklerini yok etmek üzere başlattığı saldırılar tarihe “Kanlı Noel” olarak geçmiştir. 1963 ve 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan acılar ile doludur.

21 Aralık 1963'te Akritas Planı'nın devreye konularak adanın tamamını yunan hegemonyasına alınabilmesi için binlerce Müslüman Kıbrıslı Türk, topraklarından, evlerinden koparılmış, 103 köy terk edilmiş, savunmasız insanlar, genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden Rumlar tarafından öldürülmüştür.

Fakat Kıbrıs türkü hiçbir zaman Rum mezalimine boyun eğmemiş, vatan ve mukaddesatı için, adanın her yerinde şanlı ve onurlu bir direniş göstermiş, bu topraklar için kanlarını ve canlarını feda ederek, şehitler vererek ve ana vatan Türkiye'nin adaya 1974 barış harekâtını gerçekleşmesi ile Rumların emellerine ulaşmaları engellenmiştir. Bundan dolayı ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesi şehitlerimizdir.

Vatanları için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere, verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlatmak, aktarmak ve güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz.

Bu vesile ile bu vatanı canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve afiyetler dilerim.