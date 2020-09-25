Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak soruşturma maksatlı tutuklanan ve aleyhindeki soruşturma 10 gün süren zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın suçla bağı olmadığı öğrenildi.
Detay Özel- Evren Kamalı
Polisten aldığımız bilgide zanlı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında zanlının cinayetle bağlantısı olmadığı ve zanlıyı suça bağlayacak delil bulunamadığından mahkemeye yeniden çıkarılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.
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