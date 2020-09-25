  • BIST 1.124
  • Altın 458,364
  • Dolar 7,6388
  • Euro 8,8733
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

» »
Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak soruşturma maksatlı tutuklanan ve aleyhindeki soruşturma 10 gün süren zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın suçla bağı olmadığı öğrenildi.
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak soruşturma maksatlı tutuklanan ve aleyhindeki soruşturma 10 gün süren zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın suçla bağı olmadığı öğrenildi.

Detay Özel- Evren Kamalı

Polisten aldığımız bilgide zanlı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında zanlının cinayetle bağlantısı olmadığı ve zanlıyı suça bağlayacak delil bulunamadığından mahkemeye yeniden çıkarılmadan serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar’ın Baş danışmanı Savaşan 40 sene önceki hayali meseleleri açtı25 Eylül 2020 Cuma 16:39
  • 13. Maaş tartışması:Seçimden önce ödenecek mi?25 Eylül 2020 Cuma 16:35
  • Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”25 Eylül 2020 Cuma 16:26
  • Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı25 Eylül 2020 Cuma 16:24
  • EL-SEN'den uyarı grevi25 Eylül 2020 Cuma 15:54
  • Bakanlıktan Lefkoşa-Girne anayolu açıklaması25 Eylül 2020 Cuma 15:49
  • Tatlısu'da 2 gölet yıllar sonra aktif hale getirildi25 Eylül 2020 Cuma 15:42
  • LTB'den yol çalışması uyarısı !25 Eylül 2020 Cuma 15:38
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı25 Eylül 2020 Cuma 15:35
  • Bazı gruplara adaya gelişte PCR test ücretlerine muafiyeti geldi25 Eylül 2020 Cuma 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti