Gökhan Naim'in eşi:Bugün ikinci kez yine öldürüldüm

Gökhan Naim'in eşinin o paylaşımı:

Bugün ikinci kez yine öldürüldüm ama ne yazık ki hala oksijen alıp karbondioksin verebiliyorum.

13mar t2019 tarihinde eşim Gökhan NAİM ‘in kapımızın önünde 2silah 2saldırganla öldürülerek paralarının çalındıgı gün benim de ilk öldüğüm gündü.

Ama adalet belki yerini bulur diye sabırla bekledim. Hep haksızlıga ugradım. Bu yargı süresince ben kendimi katil sandım katilleri de suçsuz. Avukat tutma hakkım bile olmadı. Bu nasıl adalet?

Bugün kiralık katilin sadece 30yıla mahkum olduguna şahit oldum.

Bu katil 18 yıl sonra iyi niyetten çıkıp aramlzda dolaşacak.

Şu an ikinci kez öldürüldüm ama hala ve yine oksijen alıp verebiliyorum

Mahkemelerin verdigi kararlara saygım vardır.ancak kanaatimce bu ceza böyle büyük bir suç için çok küçük kalmıştır.

Bu suçun daha da artması ve adaletin yerini bulması için ne yapmamız gerekir????