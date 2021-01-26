Gönyeli Belediyesinden duyuru

Gönyeli Belediyesi, tüm şube sorumluları ile birlikte toplantı yaparak, yaşanan olağanüstü koşulları değerlendirdi, kararlar aldı.

Gönyeli Belediyesi, tüm şube sorumluları ile birlikte toplantı yaparak, yaşanan olağanüstü koşulları değerlendirdi, kararlar aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem yerel ve uluslararası sağlık örgütleri, hem de Bakanlar Kurulu karlarına uyumlu olarak tüm süreçlerin gözden geçirildiği belirtildi.

Halka mecbur kalmadıkça evlerinde olmaları ve uzmanların tavsiyelerine uymaları çağrısı yapılan açıklamada, Gönyeli Belediyesi’nin halkın hizmetin olmaya ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada belediyenin şu kararları aldığı duyuruldu:

“-Temizlik şubesi evsel atıkları almaya devam edecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun açık bulundurduğu işyerlerinin çöpleri de düzenli olarak toplanacaktır.

-Kanalizasyon şubesi, inşaat faaliyetleri hariç sağlıkla ilgili çalışmalarını sürdürecektir.

-Sokak süpürme ve bahçe atıklarının alınması hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.

-Toplu taşıma hizmetleri salgın riskine karşı durdurulmuştur.

-Salgına yönelik denetim, ilaçlama ve hijyen çalışmaları kesintisiz sürdürülecektir.

-Zabıta biriminin, başkanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun talimatları dışındaki hizmetleri durdurulmuştur.

-Pandemi süreci ile ilgili sağlık denetimleri sürdürülecektir.

-Yaşlılara hizmet biriminde, geziler, berber hizmetleri, ev ziyaretleri, bahçe temizlik hizmetleri yapılmayacaktır, ancak, her türlü acil yardım talebine yanıt verilecektir. 65 yaş üzeri Covid-19 korumalı tedarik programı devam edecektir.

-Bakanlar Kurulu’nun kararı ile açık olan işyerleri ve risk teşkil eden diğer alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülecektir.

-Hastalık taşıyıcı vektörlerle (Haşere) ile ilaçlamalar devam edecektir.

-Hayvan barınağı çalışmalarına devam edecektir.

-Sosyal aktivite merkezi kapalı olacak, online hizmetleri devam edecektir.

-Belediye konferans salonu kapalı olacaktır.

-Emlak ve İmar faaliyetleri durdurulmuştur.

-Vezne faaliyetleri durdurulmuştur. Fatura ödemeleri bankalar ve e-vezne (www.gonyeli.org) üzerinden yapılabilecektir.

-Kültür sanat faaliyetlerine ara verilmiştir.

-Toptancılar hali çalışma saatleri düzenlenerek açık kalacaktır.

-Salı pazarı bu süreçte kapalı olacaktır.

-Belediye hizmet binası kapalı olacak ancak tüm belediye personeli acil hallerde çağırılmak üzere oncall olacaktır.”

Yeni gelişmelere bağlı olarak yeni kararların duyurulacağı ve tüm uygulamaların Bakanlar Kurulu kararları ile uyumlu olacağı bildirilen açıklamada, gelişmelerin, www.gonyeli.org adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

Acil durumlarda vatandaşın ulaşabileceği numaralar ise şöyle:

“Alo186 hizmet hattı, İdari konular-kanalizasyon: 05338806010, su birimi: 05428511301, zabıta birimi: 05338615964, temizlik-defin: 05338625880, sağlık şubesi: 05338346515, yaşlılara hizmet: 05338253199.”