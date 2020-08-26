Gönyeli ve Aşağı Cengizköy’de elektrik kesintisi var!

Gönyeli ve Aşağı Cengizköy’de bugün elektrik kesintisi olacak.Gönyeli’de bazı sokaklara 09.00 ile 14.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Hüseyin Amca Caddesi, Ali Yusuf Hacı Sokak, Bindallı Sokak, Ünüvar Sokak, Şanlıova Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.
Lefke bölgesinde de, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Aşağı Cengizköy Topcular Sokak bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.
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