Gönyeli’de cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklanmıştı...Ölümde dış müdahale olmadığı tespit edildi

Gönyeli’de evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’ninşüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Amro Yehya Kamaledi Hassan, Ahmad Mohammad Badee ve Ala Amad Muhammed Azzab Aly Elnady, 20 gün süren gözaltı sürelerinin ardından dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.Elshaify’nin ek otopsi raporunun çıktığı, ölümünde dış müdahale olmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle zanlı olarak tutuklanan 3 şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Ne olmuştu?

Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify, 5 Şubat tarihinde Gönyeli’de evinde ölü bulunmuştu. Elshaify’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış, öldüğü gün evde oldukları tespit edilen Amro Yehya Kamaledi Hassan, Ahmad Mohammad Badee ve Ala Amad Muhammed Azzab Aly Elnady tutuklanmıştı. Zanlılar ek otopsi raporu çıkıncaya kadar polis hücresinde tutulmuştu.