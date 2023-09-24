Gönyeli'de ev yangını!

24.09.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gönyeli’de Serin Sokak üzerinde bulunan ikametgahın mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki akıllı robot süpürge cihazının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak odası içerisinde bulunan söz konusu akıllı robot süpürge cihazı ile çöp haznesi, 18’lik klima iç ünitesi ve 3’lü kanepe tamamen yanarken, mutfak dolapları ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ile mutfak içerisindeki tüm beyaz eşyalar ve stor perde oluşan yüksek ısı ve dumandan dolayı zarar görüp kullanılmaz hale gelmiştir.

Ayrıca ikametgah içerisindeki tüm duvarlar ve muhtelif eşyalar da islenerek zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.