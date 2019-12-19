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Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor

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İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı.
Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor

Erişim sorunu yer yer devam ediyor.

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görülüyor.

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Erşimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

İnternet trafiğini gözlemleyen NetBlocs da, Google'ın yanı sıra Youtube ve Gmail'e de bazı ülkelerden girilemediğini duyurdu. NetBlocs, sorunun en yoğun etkilediği yer olarak Türkiye'yi işaret etti, sorunun hükümetlerin sansür girişimlerinden kaynaklanmadığını bildirdi.Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden, "Google servislerinde global bir sorun (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizde bir sorun bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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