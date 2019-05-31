Google'dan geri adım

Android işletim sisteminin sahibi olan teknoloji devi Google, Huawei ile ilişkilerini normale döndüremese de bir nebze yumuşamaya neden olacak bir adım attı.
90 gün içinde Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 20 Pro için Android Q beta programından çıkarılmıştı. Teknoloji devi Google, sessizce Android Q Beta sayfasından kaldırdığı Huawei Mate 20 Pro’yu tekrar listeye ekledi.
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