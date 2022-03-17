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Görevden alma ve atamalar açıklandı

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Görevden alma ve atamalar açıklandı
Görevden alma ve atamalar açıklandı

Bakanlar Kurulu kararlarına göre kamuda birçok görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem görevden alınarak, yerine Fatih Erdoğan atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığına atandı. Eğitim Bakanlığının Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuşoğlu ise görevden alındı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Kayasay Çelikden, görevden alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyidi görevine ise Huriye Kutup oldu.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan, görevden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına atandı.

Trafik Dairesi Müdürü olan Ahmet Aydın, görevden alınarak Karayolları Dairesi Müdürlüğü görevine atandı.

Trafik Dairesi Müdürlüğü görevine ise Mustafa Yeşil atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü görevini sürdüren Mustafa Yeşil görevden alındı yerine ise Elmas Kavunoğlu atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar, görevden alındı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Plan-Proje Müdürlüğü görevini sürdüren Elmas Kavunoğlu’nun yerine Emirali Çobanoğlu atandı. İçişleri Bakanlığı yeni Özel Kalem Müdürü ise İlgen Bağcıer oldu.

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