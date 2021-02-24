  • BIST 1.514
  • Altın 413,578
  • Dolar 7,1194
  • Euro 8,6555
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

» »
Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Amcaoğlu atandı.
Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Amcaoğlu atandı.

Amcaoğlu daha önce görev yaptığı Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan alınarak 22 Şubat’tan geçerli olmak üzere Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirildi.

Üçlü kararnameyle yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne Mehmet Yılmabaşar; Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevine Mehmet Ercilasun atandı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Halis Üresin ise görevinden alındı.

Başbakanlık Müsteşarlığı, Suat Yeldener'in bu görevden alınarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmasıyla boşalmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk24 Şubat 2021 Çarşamba 10:21
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!24 Şubat 2021 Çarşamba 10:16
  • Lefkoşa Surlariçi'nde bir cafenin önünde kahve içen 7 gence yasal işlem24 Şubat 2021 Çarşamba 09:48
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak!24 Şubat 2021 Çarşamba 09:45
  • Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Oktay görüşmesi sonrası açıklamalar24 Şubat 2021 Çarşamba 09:43
  • UBP MYK bugün toplanıyor24 Şubat 2021 Çarşamba 09:40
  • Çağıner:''Uzun süre sonra kendimi işe yarar hissettim''24 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • KTÖS: “AB’den gelecek olan aşıları Tatar engelliyor.”24 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Şubat Çarşamba)24 Şubat 2021 Çarşamba 09:12
  • Denktaş:Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.23 Şubat 2021 Salı 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti