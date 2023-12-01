  • BIST 8026.27
  • Altın 1904.546
  • Dolar 28.9057
  • Euro 31.3603
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Gözyaşı döktüler... "Bizi ülkemize gönderin"

» »
Başkalarına ait pasaportlarla ülkeden çıkış yapmaya çalışan Sri Lanka uyruklu S.P ile H.P mahkemeye çıkarıldı.
Gözyaşı döktüler... "Bizi ülkemize gönderin"

İsimleri henüz tespit edilemeyen zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. 

Polis, zanlıların Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra  27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için gittiklerini söyledi.

Polis, S.P'nin Poorna Shashindra Wergala adına, H.P'nin ise  Deepika Rajakaruna adına düzenlenmiş, Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi. 

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde iki pasaportu güneyde 4 bin euroya temin ettiklerini, amaçlarının İtalya’ya gitmek olduğunu söylediklerini açıkladı. 

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede gözyaşı döken zanlılar, cezaevine gitmek istemediklerini, ülkelerine dönmek istediklerini söyledi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feyzioğlu: Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir01 Aralık 2023 Cuma 16:10
  • Boğarak öldürdüler, para dolu çantayı alıp kaçtılar...01 Aralık 2023 Cuma 15:27
  • KAMUSEN Başkanı Atan: “Her birey engelli adayıdır”01 Aralık 2023 Cuma 14:40
  • Elma, salatalık ve pazıda zehir!01 Aralık 2023 Cuma 13:59
  • 2006 yılından beri kamuya tek bir engelli istihdam edilmedi…. Eylem başlatacağız01 Aralık 2023 Cuma 12:51
  • Kıbrıs Vakfı Eğitim Destek Programı’nı açıkladı...01 Aralık 2023 Cuma 12:22
  • Kayıp şehit Mustafa Mulla Hüseyin toprağa verildi01 Aralık 2023 Cuma 12:03
  • Feyzioğlu: Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık01 Aralık 2023 Cuma 11:20
  • Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Kaza: Araç Yanarak Durdu, Sürücü Yaralı01 Aralık 2023 Cuma 11:04
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 8 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2023 Cuma 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti