Grev nedeniyle uçuşlar da etkilendi

Ercan Havaalanı’nda örgütlü 3 sendika Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’daki tüm birimlerinde grev başlattı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Kamu-Sen ve Kamu İşçileri Sendikası Kamu-İş’in grevi saat 15.00’e kadar devam edecek…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında Türk lirasının döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurmasına karşı olduklarını belirtti…

Bu arada grevden uçuşlar da etkilendi… Bu çerçevede İstanbul’dan 10.40’ta yapılacak sefer iptal edildi…Gün içerisinde yapılacak diğer uçuşlar ise grevin sona ereceği saat olan 15.00’ten sonraya alındı…