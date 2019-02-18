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Güç-Sen, kamu görevlileri yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirdi

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Yazılı açıklama yapan Dağman, hükümetin yeni Kamu Görevlileri Yasası’na reform dediğini ancak “Göç Yasası’ndan daha ileri ‘kölelik yasası’ olduğunu” iddia ederek, yasayı kabul etmeyeceklerini belirtti.
Güç-Sen, kamu görevlileri yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirdi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman, “kamu reformu” olarak anılan Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirerek, yasanın geçeceği günden itibaren süresiz grev de dahil her türlü mücadeleye gireceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Dağman, hükümetin yeni Kamu Görevlileri Yasası’na reform dediğini ancak “Göç Yasası’ndan daha ileri ‘kölelik yasası’ olduğunu” iddia ederek, yasayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hükümetin ülke koşullarını göz önünde bulundurarak, demokrasiyi işleterek tüm kesimlerle uzlaşarak hareket etmesi gerektiğini kaydeden Dağman, “Yasada diretilir ve tüm vatandaşlar hiçe sayılır, ‘kölelik’ yasasına evet denirse yasanın geçeceği günden itibaren süresiz grev de dahil her türlü mücadeleye gireceğimiz bilinmelidir. Demokrasi uzlaşı yönetimidir. ‘Ben yaparım olur’ yönetimi değildir. Bilin ki doğacak kaosun sorumlusu bizler değiliz, sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

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