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Güliz Kaner, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

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Rauf Denktaş Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaner, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Güliz Kaner, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti

Ziyaret sırasında, Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, Mütevelli Heyeti Üyesi Cengiz Kaan ve Ender Denktaş da hazır bulundular.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Sayın Güliz Kaner’e Üniversitedeki çalışmalar ve gelinen aşama ile ilgili bilgi verdi. Üniversiteyi gezen ve yerinde inceleme fırsatı bulan Kaner ise, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni çok yakından takip ettiğini, duyduklarından ve gördüklerinden çok memnun olduğunu söyleyerek, Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a Yeni Öğretim Yılında başarılar diledi.

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