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Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada

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“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu dünya ülkeleri arasında değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldı.
Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu dünya ülkeleri arasında değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, “Henley Passport” verilerine göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun tüm dünyada değer bakımından 16’ıncı sırada yer aldığını yazdılar.

Habere göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuyla vizesiz 173 ve vizeli 53 ülkeye seyahat edilebiliyor.

Habere göre, listenin ilk sırasında ise Japonya yer alıyor.

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