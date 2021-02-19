  • BIST 1.560
  • Altın 400,046
  • Dolar 6,9519
  • Euro 8,4271
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Güney Kıbrıs'a kaçmaya çalışan öğrenciler yakalandı

» »
Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Zimbave uyruklu Delight Mutsave ile Nijerya uyruklu Osayekenwen Olubuo ve Princess Uduba sınırı germek üzereyken görevli askerler tarafından yakalandı.
Güney Kıbrıs'a kaçmaya çalışan öğrenciler yakalandı

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak ekonomik nedenlerden dolayı kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Zimbave uyruklu Delight Mutsave ile Nijerya uyruklu Osayekenwen Olubuo ve Princess Uduba sınırı germek üzereyken görevli askerler tarafından yakalandı. Tutuklanan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili olguları aktardı. Özoğlu, zanlıların 15-17 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da 5. Tabur civarından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederken görevli askerler tarafından tespit edildiklerini söyledi. Özoğlu,  yapılan soruşturmada Osayekenwen Olubuo’un aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izninin bulunduğunu belirtti. Polis, Princess Uduba’nın ise 2 Şubat 2021 tarihinde öğrenci izni ile ülkeye geldiğini, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştığını ifade etti. Polis memuru Özoğlu, zanlı Delight Mutsave’nin de aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izni bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Princess Uduba’nın çalışmak amacıyla, zanlı Delight Mutsave’nin de sığınmacı olmak için Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıklarını söylediklerini anlattı. Polis memuru, zanlı Osayekenwen Olubuo’nun da bilmeden sınırı ihlal ettiğini söylediğini aktardı.  Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

mahkeme---askeri-yasak-bolge.jpg

Yargıç Temay Sağer, ülkede yasal statüsü bulunan Osayekenwen Olubuo’nun 13 bin TL nakit teminat yatırmasına emir vererek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Sağer, yargılama aşamasında hazır olmayacaklarına kanaat getirdiği, karantinadan çıkar çıkmaz Güney’e gitmeye çalışan Princess Uduba’nın bir ay, sığınmacı olmak isteyen Delight Mutsave’yi ise 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu zanlısı: Beni hastaneye yatırın19 Şubat 2021 Cuma 16:58
  • Güney Kıbrıs'a kaçmaya çalışan öğrenciler yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 16:56
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!19 Şubat 2021 Cuma 16:52
  • Prof. Dr. Şebnem Hoşkara yazdı... Bir DAÜ Akademisyeninden Pandemi Dönemi Mektubu19 Şubat 2021 Cuma 16:26
  • Süt bedelleri ödeniyor19 Şubat 2021 Cuma 16:24
  • 2 ithal üründe limit üstü kalıntı bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:14
  • Kayıp şahıs bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:06
  • Özkıraç:Kıb-Tek Yönetimi ile her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazırız19 Şubat 2021 Cuma 15:56
  • Kızılay’dan 1700 Aileye Gıda Yardımı19 Şubat 2021 Cuma 15:45
  • Mağusa Gelişim Akademisi’nde aşı programına başlandı19 Şubat 2021 Cuma 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti