  • BIST 114.754
  • Altın 289,356
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,6508
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güney Kıbrıs'ta tartışma yaratan karar: İngiliz turist 'yalan yere tecavüz suçlamasında bulunmaktan' mahkum edildi

» »
Britanyalı genç bir kadının İsrailli turist grubunun toplu tecavüzüne uğradığına dair haksız yere iddiada bulunmaktan suçlu bulunması, Güney Kıbrıs'ta 'tecavüzü örtbas' geleneğine dair tartışma başlattı
Güney Kıbrıs'ta tartışma yaratan karar: İngiliz turist 'yalan yere tecavüz suçlamasında bulunmaktan' mahkum edildi

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medyanın kötü muamelesine uğradığını söyleyerek karara tepki gösterdi. 

Mağusa Bölge Mahkemesi, tecavüz suçlamasında bulunan Britanyalı genç hakkında kamusal fesat çıkarmak suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Bu suç 1 yıl hapis ve 1700 euro para cezası öngörürken, cezanın açıklanması 7 Ocak'a ertelendi. 

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medya tarafından aşağılandığı ve kötü muamele gördüğünü söyleyerek kararı protesto etti. 

'Yaşları 15-18 arasında değişen 12 İsrailliden toplu tecavüz' iddiası

Kıbrıs Rum mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen Britanyalı turist, 17 Temmuz'da Ayia Napa'da bir otelde 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü. 

Aynı ay içinde kadının hayali bir suçla ilgili haksız iddiada bulunmak şüphesiyle tutuklanmasının ardından, yaşları 15-18 arasında değişen İsrailli turistler hiçbir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakılmıştı.

'Yargıç kararını önceden vermiş'

Mağusa Bölge Mahkemesi'nde görülen davada yargıcın "Verdiğiniz ifadeler sahteydi" diye suçladığı sanık, avukatına dönerek "O zaten kararını çok önceden vermiş" tepkisini gösterdi. 

Yüksek mahkemede temyize gideceklerini belirten avukatlardan Nicoletta Charalambidou"Biz süreçte pek çok ihlal yaşandığına ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine inanıyoruz" dedi. 

Kıbrıslı kadınlardan protesto

Kadın hakları örgütleri, polisin vakayı ele alış şekline soruşturma açılmasını talep ederken, Güney Kıbrıs'ta tecavüz vakalarına yaklaşımın ve kurbanlarına muamelenin olumsuzluğunu eleştirdi.

Kadın hakları savunucusu 20 kadın, ağızlarına dudakların dikilerek kapatılmış gözüktüğü fularlar sararak duruşmaya katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 16 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 16:06
  • Basın-Sen: “En büyük istek ve arzumuz bağımsız bir Kıbrıs için ülkemize bir çözüm gelmesidir”30 Aralık 2019 Pazartesi 16:01
  • Polisiye olaylar: Süpermarketten içki çalan 2 kişi tutuklandı30 Aralık 2019 Pazartesi 15:59
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Güzelyurt bölgesindeki bazı köyleri ziyaret etti30 Aralık 2019 Pazartesi 15:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Ocak’ta Pompeo ile görüşecek30 Aralık 2019 Pazartesi 14:55
  • Meclis’te İmar Planı tartışıldı30 Aralık 2019 Pazartesi 14:35
  • Erhürman Mağusa Sanayi Bölgesi'ndeydi30 Aralık 2019 Pazartesi 14:33
  • El-Sen’den yeni yıl mesajı: “2020’de de duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz”30 Aralık 2019 Pazartesi 14:32
  • Dikkat Karpaz'da Toprak Kayması !30 Aralık 2019 Pazartesi 11:41
  • Tatar bu akşam BRT’de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak30 Aralık 2019 Pazartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti