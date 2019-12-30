Güney Kıbrıs'ta tartışma yaratan karar: İngiliz turist 'yalan yere tecavüz suçlamasında bulunmaktan' mahkum edildi

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medyanın kötü muamelesine uğradığını söyleyerek karara tepki gösterdi.

Mağusa Bölge Mahkemesi, tecavüz suçlamasında bulunan Britanyalı genç hakkında kamusal fesat çıkarmak suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Bu suç 1 yıl hapis ve 1700 euro para cezası öngörürken, cezanın açıklanması 7 Ocak'a ertelendi.

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medya tarafından aşağılandığı ve kötü muamele gördüğünü söyleyerek kararı protesto etti.

'Yaşları 15-18 arasında değişen 12 İsrailliden toplu tecavüz' iddiası

Kıbrıs Rum mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen Britanyalı turist, 17 Temmuz'da Ayia Napa'da bir otelde 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü.

Aynı ay içinde kadının hayali bir suçla ilgili haksız iddiada bulunmak şüphesiyle tutuklanmasının ardından, yaşları 15-18 arasında değişen İsrailli turistler hiçbir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakılmıştı.

'Yargıç kararını önceden vermiş'

Mağusa Bölge Mahkemesi'nde görülen davada yargıcın "Verdiğiniz ifadeler sahteydi" diye suçladığı sanık, avukatına dönerek "O zaten kararını çok önceden vermiş" tepkisini gösterdi.

Yüksek mahkemede temyize gideceklerini belirten avukatlardan Nicoletta Charalambidou, "Biz süreçte pek çok ihlal yaşandığına ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine inanıyoruz" dedi.

Kıbrıslı kadınlardan protesto

Kadın hakları örgütleri, polisin vakayı ele alış şekline soruşturma açılmasını talep ederken, Güney Kıbrıs'ta tecavüz vakalarına yaklaşımın ve kurbanlarına muamelenin olumsuzluğunu eleştirdi.

Kadın hakları savunucusu 20 kadın, ağızlarına dudakların dikilerek kapatılmış gözüktüğü fularlar sararak duruşmaya katıldı.