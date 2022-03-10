Güney Kore’de seçim bahane, seçim programı şahane

Güney Kore dün yeni cumhurbaşkanını seçti… Muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol, iktidar partisinden rakibi Lee Jae-myung’u geride bırakarak yeni cumhurbaşkanı oldu.

Oyların yüzde 48.59’unu alan Yoon böylelikle yeni cumhurbaşkanı olurken, rakibi de Yoon’u tebrik etti. Fakat ülkede yeni cumhurbaşkanından ziyade SBS kanalının seçim programı gündem oldu.

Seçim programının bazı bölümlerinde otomobil yarışı animasyonu kullanılması beğeni topladı.

Adaylar arasındaki oy yarışını farklı bir açıdan vermek isteyen televizyon kanalı 3 boyutlu animasyondan, otomobil yarışına ve kış Olimpiyat oyunlarına kadar birçok farklı formatta izleyiciyi ekranda tutmayı başardı.

Animasyonlarda oy oranlarının değişmesiyle birlikte adaylar da şekilden şekile girerken bu görüntüler sosyal medyada olay yarattı.