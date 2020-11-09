Güneyde, Acil Toplantı Kararı!

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiadis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bugün saat 19:00’da pandemi konusunda sağlık bakanı ve danışma ekibinin katılacağı bir toplantı düzenleyecek.

Acil toplantı kararının, Güney Kıbrıs’ta son üç gün içinde koronavirüs vakası sayısının endişe verici derecede artması nedeniyle alındığı ve durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra yayılmayı azaltacak ek tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta cumartesi günü 314 vaka ve bir ölüm kaydedilerek yeni bir rekor kırıldı. Yeni vakalar arasında Lefkoşa bölgesindeki bir mezbahada çalışan 92 işçi yer alıyor.

Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 803 test yapıldı 116 yeni COVID-19 vakasını açıklandı ve vaka sayısı 5 bin 987’ye yükseldi.

Gazimağusa Genel Hastanesinde altısı yoğun bakımda olmak üzere 61 hasta tedavi ediliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 8 hasta yoğun bakım bölümünde, 9 hasta ise COVID-19 ünitesinde bulunuyor.