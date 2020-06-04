Güney'de okuyan Kıbrıslı Türk lise öğrencileri endişeli!

Eğitimlerine Kıbrıs’ın güneyindeki liselerde devam eden Kıbrıslı Türk öğrenciler, geçiş noktaları kapalı olduğu için Haziran ortası gerçekleştirilecek sınavlara katılamama korkusu yaşıyor.

Gazetemize ulaşan öğrenciler, okullarındaki sınavların online değil sınıflarda yapılacağını söyleyerek kendilerine geçiş izni verilmemesi durumunda sınavlara giremeyeceklerini ifade ettiler.

Mezun olma aşamasında öğrencilerin uluslararası üniversiteye giriş sınavlarının da olduğu öğrenilirken, diğer öğrencilerin de sınava girmedikleri için sınıf tekrarı yapabilecekleri dile getirildi.

BAKANLAR KURULUNU BEKLİYORLAR

Öğrenciler, daha önce konuşulan ve Kıbrıs’ın güneyinde çalışan, okuyan ve tedavi gören Kıbrıslı Türklerin 8 Haziran tarihinde PCR testleri olması durumunda geçiş yapabilecekleri konusuna da açıklık gelmesini beklediklerini ifade ettiler.