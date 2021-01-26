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Güney'den KKTC'ye uyuşturucuyla geçerken yakalandı!

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aspolat’ta birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.
Güney'den KKTC'ye uyuşturucuyla geçerken yakalandı!

25.01.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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