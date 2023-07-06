Güngör Muhtarı Demirtaş: Yangın ve dumanın en az 1 hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz

Güngör Muhtarı Ayhan Demirtaş, Güngör Çöplüğünde meydana gelen yangına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.



Demirtaş, “Güngör köyümüzün bitmeyen çilesi çöplük yangını her yıl olduğu gibi bu yaz gene tekrarlandı. Doğa ve çevre en önemlisi köyümüzde ve bölgemizde bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden herkes bu zehirli gazlardan dumanlardan nasibini aldı ve almaya devam ediyoruz” dedi.

Demirtaş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yangın başlamasını müteakip ilgili bakanlık ve ilgili kurumlarla görüştük ve gerekli müdahaleler yapılıyor. Köylülerimiz ve çevre köylerdeki insanlardan birçok şikayet telefonu gelmiştir muhtarlığımıza ama ne yazık ki bu yangın ve duman en az 1 hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz ancak bunun artık bir son bulması için tüm sorumlu bakanlık yetkileri ile görüşülmüş olup en kısa sürede çöplüğün ihalesinin yapılıp çağdaş bir yapıya kavuşması için adımların atılması gerektiğini iletmiş durumdayız. Özellikle Güngör köyünde ikamet edenlerin bu zehirli gazları ve dumanları soluması kabul edilemezdir. Özellikle ihale sürecini yakından takip edileceğinde buradan belirtmek isterim.”