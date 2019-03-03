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Güngördü: “Adını anlamlı bir günde vereceğiz”

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Merhume Filiz Naldöven’in ismi, 8 Mart Kadınlar Günü’nde törenle bir sokağa verilecek
Güngördü: “Adını anlamlı bir günde vereceğiz”

Girne Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 2016 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in ismi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne’de bir sokağa verilecek. 

Karaoğlanoğlu ile 19 Mayıs Caddesi’ni (Terranova ile Levent apartmanları arası) bağlayan sokak üzerinde 8 Mart Cuma günü saat 11.00’de düzenlenecek törende,  Filiz Naldöven şiirleriyle anılacak.

GÜNGÖRDÜ: “ADINI ANLAMLI BİR GÜNDE VERECEĞİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, daha önce Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda Filiz Naldöven Özel Ödülü verdiklerini söyledi. 

Güngördü, KKTC’nin yetiştirdiği önemli şairlerden Filiz Naldöven’in adını yaşatmak için bu kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ismini bir sokağa vereceklerini ifade etti. Güngördü, bu anlamlı günde herkesi sokak açılışı için düzenlenecek törene beklediklerini kaydetti.

FİLİZ NALDÖVEN KİMDİR?

Limasol’da 24 Ağustos 1953’te doğan Filiz Naldöven, 19 Mayıs Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Çeşitli okullarda 14 yıl öğretmenlik yaptı ve 1991’de emekli oldu. İlk şiirleri Limasol’da “Kaynak” dergisinde yayımlandı. 1984’te “Köşede Durmak” adlı oyunu LTB’nin düzenlediği yarışmada ikincilik aldı; 1985’te ise sahnelendi.

Naldöven, 1987’de ilk şiir kitabı “Sevgiden Doğma”yı yayımladı. Bunu 1994’te “Mağma Mavera” adlı şiir kitabı izledi. Sanatçı şiirlerini, 1999’da “Aşk Beni Yıka”, 2013’te “Hafızalı Doku” ve 2014’te de “Su Ağacı” adıyla yayımladığı kitaplarda topladı. Şiirleri İngilizce, Yunanca ve Almanca’ya da çevrilen Filiz Naldöven, Afrika gazetesinin “Pazar” ekinde haftalık yazılar yazdı; “Arka Bahçe” adlı edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

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