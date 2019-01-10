Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkenin genç yazarlarından Ogan Güntem ve Berkay Çağay’ı kabul etti.



Güntem ve Çağay, aralık ayında yayımlanan; Kıbrıs adası ekseninde, bölgedeki gelişmeleri ve bilinmeyenleri, örgütlerin, zaman zaman yeraltına inen oluşumların ve dışarıdan yapılan müdahalelerin tarihin akışına nasıl yön verdiğini konu alan

“Narodnik-Kıbrıs’ta Son Yüzleşme” adlı kitaplarını Güngördü’ye takdim

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, yazarlar, kabulde Mavi Basım Yayın’dan çıkan ve danışmanlığını ve editörlüğünü Serkan Soyalan’ın yaptığı kitaptaki olayların Girne ve çevresinde geçtiğini de belirtti.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gençlerin kitap okumaya ve yazmaya ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğine işaret ederek, bunu her zaman desteklediğini ifade etti.



Güngördü, “Bölgemizde yetişen gençlerimizin çalışma, cesaret ve başarıları bizleri gururlandırıyor” diyerek yazarların başarılarının devamını diledi.