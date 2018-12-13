Güngördü: “Dere yataklarına izinsiz müdahaleler çalışmalarımızı baltalıyor”

Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı bölgede, dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor.

Bu kapsamda, Ozanköy Benan Sokak’ta, bir arsa sahibinin arazisini büyütmek için dere yatağının önüne izinsiz olarak inşa ettiği, Nisan 2018’de de Girne Belediyesi tarafından mühürlenen ve Pernarota Deresinin önünü kapatan perde duvarı yıkılarak derenin yeniden akışı sağlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş, çalışmaları yerinde izledi.

Bellapais’ten başlayan ve bölgede su baskını yaşanmasına neden olan dere, geçmiş yıllarda Girne Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenmiş, buraya menfezler inşa edişmiş, Şehit Hasan Cafer İlkokulu karşısındaki gölete yönlendirildikten sonra da, Girne Üniversitesi Suat Günsel Girne Hastanesi’nin yanından denize ulaşması sağlanmıştı.

GÜNEŞ: "BENZER YAPILAŞMALARA TAVİZ VERİLMEYECEK"

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, dere içerisinde kamu malına izinsiz müdahale olduğunu belirterek, bir arazi sahibinin dere yatağına, çekilişler yapılmadan, izin alınmadan, perde duvar yaptığını kaydetti. Özellikle yaşanan sel felaketlerinin ardından , benzer yapılaşmalara asla taviz verilmeyeceğini belirten Güneş, bilgilerine gelen benzer yapılaşmalara müdahale edeceklerini kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “DERE YATAKLARINA İZİNSİZ MÜDAHALELER ÇALIŞMALARIMIZI BALTALIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Pernarota Deresinin, Bellapais’ten başladığını belirterek, önceki yıllarda, daha önceden sorunlara neden olan dere yatağında Kaymakamlıkla işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediyenin, Benan Sokağın güneyinde geçen yıl 75 bin Türk Lirası harcayarak, menfez oluşturduğunu, temizlik çalışması yaparak sorunları giderdiğini dile getiren Güngördü, civarda bir diğer noktada ise 44 bin TL harcayarak, dere yatağına izinsiz inşa edilen bir diğer perde duvarını yıktıklarını anımsattı.

Belediye ve kaymakamlığın su baskını yaşanmaması için bu önlemleri alırken, vatandaşın izinsiz bir şekilde dere yataklarına müdahalede bulunmasının tüm bu çalışmaları baltaladığını dile getiren Güngördü, herkesin artık bu konuda çok hassas olması gerektiğini vurguladı. Söz konusu duvar inşaatının Nisan 2018’de belediye tarafından mühürlendiğine dikkat çeken Güngördü, bugün ise yıkım yapılacağını, dere yataklarına yapılan her türlü kaçak yapılaşmanın yıkılmasının şart olduğunu kaydetti.