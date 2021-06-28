Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı’nda konuştu

Girne Belediye Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biraraya geldi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan ICC’ de gerçekleşen Gastroshow’a konuşmacı olarak katıldı.

Gastroshow’da konuşan Güngördü, KKTC’nin gastronomi alanındaki faaliyetlerine değindi. Nidai Güngördü, ülkemiz ve Akdeniz Mutfağı’ndan örnekler vererek Kıbrıs’ın bir ada olmasıyla ilişkili doğal lezzetleri anlattı.

Güngördü konuşmasında, gastronomi alanında gıda güvenliği konusunun da kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, hem ülkemizi hem de Girne’yi gastronomi alanında temsil etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Güngördü burada ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de biraraya geldi.

Güngördü, İmamoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.