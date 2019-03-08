Güngördü: Kadınlar, ailenin ve toplumun merkezindedir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Nidai Güngördü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadınlarımız, her daim hak ettikleri konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır.

Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk ve etkinlikleri her geçen gün artmaktadır.

Hayatın her alanında kadınlarımız büyük sorumluluk, özveri, mücadele, fedakarlık ve sevgileriyle Kıbrıs Türkünün geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır.

Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”