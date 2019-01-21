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Güngördü: Mimarlar kente özellik katar

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GAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Kaşgar Bölgesi için hazırladıkları öneri projelerini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.
Güngördü: Mimarlar kente özellik katar

GAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Kaşgar Bölgesi için hazırladıkları öneri projelerini Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenim gören Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Gizem Karaca, Nur Gültekin ve Barış Çete ile öğretim görevlisi Hassina Nafa’yı kabul etti. Kabulde, öğrenciler Kaşgar Bölgesi için hazırladıkları alt yapı ve çevre düzenlemesi öneri projelerini Başkan Güngördü’ye göstererek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Güngördü, sunumların ardından öğrencilere hediye takdim etti.

Güngördü: Mimarlar kente özellik katar
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mimarların tasarladığı eserlerin bir kente karakteristik özellikler kattığını belirterek, şehirlerin imajını olumlu ve olumsuz etkilediğini söyledi. Nidai Güngördü, mimari yapıtların uzun yıllar kentte yer aldığına dikkat çekerek, bu nedenle eserlerin iyi düşünülerek tasarlanması gerektğini vurguladı. Güngördü, Kaşgarla ilgili öneri projelerindeki fikirleri çok beğendiğini ve hazırlanacak mimari projelerde bu fikirlerden yararlanacaklarını kaydetti.

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