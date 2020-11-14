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Gürcafer: "KKTC, 37 Yıldır Kıbrıs Türkü’nün Varlığının Da Teminatı Olmuştur."

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Gürcafer: "KKTC, 37 Yıldır Kıbrıs Türkü’nün Varlığının Da Teminatı Olmuştur."

Gürcafer’in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC, 37 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

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