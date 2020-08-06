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Gürcafer: “Tarihi eserlerin restorasyonu siyasetin hantallığına takıldı” dedi.

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Gürcafer: “Tarihi eserlerin restorasyonu siyasetin hantallığına takıldı” dedi.
Gürcafer: “Tarihi eserlerin restorasyonu siyasetin hantallığına takıldı” dedi.

Mağusa Surları’nın restorasyonunun durdurulmasıyla ilgili konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, taş ocağının, ‘sadece’ surların restorasyonu için Müteahhitler Birliği’ne verilmesini önerdiklerini, ancak hiçbir adım atılmadığını belirterek, “Tarihi eserlerimizin restorasyonu siyasetin hantallığına takıldı” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, uygun taş ocağının çalıştırılamamasından dolayı, uygun taş olmadığını, bu nedenle Mağusa'daki eserlerde yapacağı projeleri durdurulduğunu bildirdi.

“TARİHİ ESERLERİMİZİN RESTORASYONU SİYASETİN HANTALLIĞINA TAKILDI”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, konuyla ilgili UNDP ve Kültürel Miras Komitesi ile uzun zamandır uğraşılarının olduğuna dikkat çekti.

Taş ocağının Müteahhitler Birliği’ne ‘sadece’ Mağusa Surları’nın restorasyonunda kullanılmak üzere verilmesini için çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürcafer, siyasilerin “Evet” demesine rağmen hiçbir adım atılmadığına işaret ederek, “Tarihi eserlerimizin restorasyonu siyasetin hantallığına takıldı, demek ki siyasetin gündemi tarihi eserlerimizin korunması değil” ifadelerini kullandı.

“ÖZERSAY İLE KONUŞTUK, ANCAK HİÇBİR ADIM ATILMADI”

Taş ocağının Müteahhitler Birliği’ne verilmediği takdirde Mağusa Surları’nın restorasyonunda kesinti yaşanacağını defalarca vurguladıklarını söyleyen Cafer Gürcafer, “Kudret Özersay ile konuştuk, ancak hiçbir adım atılmadı” dedi.

Gürcafer, ‘sadece’ Mağusa Surları’nın restorasyonu için taş ocağının Müteahhitler Birliği’ne verilmesi gerektiğini, özel şirkete verilmesinin tehlikeli olacağını, çünkü Müteahhitler Birliği’nin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunun altını çizerek cümlelerini noktaladı.

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