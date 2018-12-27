Gürcafer: “Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanının istifası toplum yararına olur”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yazılı açıklama yaparak, Vakıflar İdaresi’ne iş yapmış olan küçük mütahhitlerin uzun zamandır ödemelerini alamadığını belirterek, bu aksaklığın sorumlusu olarak Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musaoğulları’nı işaret etti. Gürcafer, Musaoğulları’nı emekçilere ve ailelerine karşı sorumlulukların yerine getirilmemesini umursamadığı gerekçesiyle istifaya çağırdı. Açıklama şöyle:

“Kamu ve kamu kurum kuruluşlarına iş yapmış olan müteahhitlerimizin çok uzun süredir ödeme alamadıkları ve bu nedenle firmalarımızın bünyelerinde çalışan emekçilerin de bundan olumsuz etkilenerek geçim sıkıntısı yaşadıkları herkes tarafından bilinmektedir. Hükümetle yapmış olduğumuz görüşmelerde en azından çalışanların ödemelerinin yapılabileceği, kısmi miktarda ödeme yapılmasını talep ettik.

Başta Sayın Başbakan olmak üzere, Sayın Maliye Bakanı ve ekibinin de göstermiş oldukları duyarlılık neticesinde, tüm sıkışıklığa rağmen borçlanmaya gidilerek yapılmış olan ödemeler büyük bir rahatlama getirmiş ve çalışanların ödenebilmesini sağlamıştır. Sektörümüzde çalışan emekçilerin yılbaşı arifesinde ödenebilmesi adına katkı yapan herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Bayram ve yeni yıl arifeleri, çalışanların ödenmesi bakımından en çok önemsediğimiz dönemlerdir. Bu nedenle, Birlik olarak, arifelerin bir ay öncesinden firmalarımızın alacaklarını takibe alıp ödeme yapacak kurumla temasa geçer ve olası bir olumsuzluğu önlemeye çalışırız.

Bu çerçevede, Vakıflar İdaresi’ne iş yapmış olan ve çok uzun süredir ödemelerini alamamış olan küçük müteahhitlerimizin ödenebilmeleri için de girişim başlattık. Hem müteahhitlerimiz şahsen, hem de biz Birlik olarak yetkililerle görüşme yaparak yaklaşık 3.500.000 TL (üç milyon beş yüz bin TL) olan ve birçok firmanın çalışanlarını ödeyebilmesi açısından önemli olan miktarın, hesabında bu miktardan çok daha fazlasının bulunduğunu bildiğimiz Vakıflar İdaresi tarafından firmalarımıza ödenmesini istedik.

Netice olarak, tüm haklılığımıza ve ilgili tüm yetkililerin ödemenin yapılması yönünde çaba göstermesine rağmen, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musaoğulları’nın ödeme yapmama yönünde direttiğini, basında kendisi ile ilgili çıkan haberlerden dolayı halefi ruhiyesi bozuk olduğu için sinirli olduğunu ve ‘TC’den para geldiği zaman ödensinler’ dediğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Yönetim Kurulu Başkanı’nın bu tutumunu ‘Ben maaşımı da 13. Maaşımı da aldım; onların çalışanları ne yer ne içer beni ilgilendirmez’ tutumu olarak değerlendirdiğimizi belirtmez isteriz.

Bizler her türlü zorluğu ve sıkışıklığı paylaşmaya hazır olduğumuzu her fırsatta söylemiş ve zorlukların aşılması için üzerimize düşen herşeyi yapmış bir Birliğiz. Aynı duyarlılığı yetkililerden de görsüğümüz sürece de üzerimize düşen fedakarlıkları yapmaya devam edeceğiz.

Bir taraftan ‘Emek en yüce değerdir’ deyip diğer taraftan emekçilere ve ailelerine karşı sorumlulukların yerine getirilmemesini umursamayan bir kişinin, ‘iyilik misyonu’ Vakıflar İdaresi gibi bir kurumun başında bulunması abesle iştikaldir. Bu kişinin istifa ederek müşavirliğe dönmesinin toplum yararına olacağına kanaatimiz tamdır