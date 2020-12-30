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Gürcafer: “Yeni yılın tüm halka sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diliyoruz”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, tüm halkın yeni yılını kutlayarak yeni yılın tüm halka sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diledi.
Gürcafer: “Yeni yılın tüm halka sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diliyoruz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, tüm halkın yeni yılını kutlayarak yeni yılın tüm halka sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diledi.

 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, başta Kıbrıs’ta yaşayan yerli veya yabancı tüm halkların, ayrıca dünyamızdaki tüm insanlığın yeni yılını kutlayarak, yeni yılın dünyaya sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diledi.

2020 yılının pandemi dolayısıyla zorluklarla geçtiğini belirten Gürcafer, 2021 yılının beklentilerin yerine geldiği, sağlık ve huzur dolu mutlu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Birlik olarak ülke ekonomisi için çok önemli olan olumlu gelişmelerin yakın zamanda yaşanacağı ve 2021 baharının ülkemiz için fırsatın başlangıcı olacağı hususunda umutlu olduklarını dile getiren Gürcafer, “karamsarlıkla bir yere varamayız. Umut, inanç ve kararlılıkla birlik beraberlik içerisinde yürümeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

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