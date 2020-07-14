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Gürcafer'den sert açıklama “Hükümet gidene kadar sokaktayız”

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Gürcafer, “Hükümet gidene kadar sokaktayız”
Gürcafer'den sert açıklama “Hükümet gidene kadar sokaktayız”

Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı taslak çalışmasının tamamlanmasına ilişkin hükümetin kendi kendine verdiği süre yarın doluyor...

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı dondurma süresinin uzatıldığı takdirde bu hafta sokakta olacaklarını, Perşembe veya Cuma günü eyleme başlayacaklarını belirtti.

Bu defaki eylemin öncekinden iki kat daha büyük olacağının altını çizen Gürcafer, “Kimse bizi bu mesele ile ilgili masaya çağırmasın! Hükümet gidene kadar sokaklarda olacağız” dedi.

İmar Planı meselesinin bölge halkı, belediyeler, belediye meclis üyeleri ile alay etmek olduğunu vurgulayan Cafer Gürcafer, İmar Planı konusunun devlet ciddiyetinden uzak bir hal aldığına dikkat çekerek, “3 günde yapılabilecek bir meseleyi sürekli öteliyorlar” şeklinde konuştu.

İmar Planı’na da siyasetin karıştığını dile getiren Gürcafer, “Bundan da beklenti Cumhurbaşkanlığı seçimi” ifadelerini kullandı.

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