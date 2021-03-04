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Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor?

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Hakkında usulsüzlük dosyaları ve Sayıştay Raporları bulunan ve mahkeme tarafından KKTC Kimlik kartına el konulup yurt dışına çıkışı yasaklanan ve her hafta polise gidip isbatı vücut imzası yapmak durumunda olan  KIB-TEK Genel Müdürü halen görevde.
Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor?

Hakkında usulsüzlük dosyaları ve Sayıştay Raporları bulunan ve mahkeme tarafından KKTC Kimlik kartına el konulup yurt dışına çıkışı yasaklanan ve her hafta polise gidip isbatı vücut imzası yapmak durumunda olan  KIB-TEK Genel Müdürü halen görevde. Bakan Arıklı ise KIB-TEK’te “temiz eller operasyonundan” bahsediyor.

DETAY ÖZEL

KİMLER VURGUN VURUYOR?

Ekonomi ve Enerji Bakan Erhan Arıklı bir gazeteye demeç vererek , “Yıllardan beri KIB-TEK’te ihaleler nasıl yapılıyor? Kimler bu işten nasıl vurgun vuruyor? Hepsi çok yakında ortaya çıkacak. Soruşturma neticesinde dava açıldığı anda ilgili şahıslar görevlerinden alınacak” diye konuştu. İşte Gazeteniz Detay uzakları yakın yapıp usulsüzlük belgelerini yayınlamaya başlıyor ve Bakan Arıklı’ya yolsuzlukla yargılanan Genel Müdürü neden halen görevde tutmaya devam ettiğini soruyor.

HER HAFTA POLİSE İMZA VERİYOR

Kıb-Tek’in UBP’li üyeleri tarafından hakkındaki Sayıştay raporları ve mahkeme kararları bulunan Genel Müdürü Gürcan Erdoğan UBP-HP hükümetinin düştüğü sırada yeniden Genel Müdür görevine getirildi.  HP’li üyeler toplantıya katılmadı, kararı imzalamadı. Kıb-TEK’te yolsuzluk ve temiz ellerden bahseden Bakan Arıklı’nın hakkında bu kadar dosya olan Erdoğan’ı 3 aydır neden görevden almadığı ise merak konusu oldu.

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