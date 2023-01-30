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Gürdal: Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır

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Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma, Rehberlik  ve Araştırma Şubesi’nden Uzman Psikolog Gürdal, karnesi kötü geldi diye çocuğu cezalandırmanın çocukta suçluluk duygusu ile kendine güvensizlik yarattığını ve kaygıyı artırdığını kaydetti.
Gürdal: Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır

Gürdal, çocuğun başarısızlığının pek çok nedeni olabildiğini, öncelikle sorunun sebebini bulmak ve çocuğun karşısında değil, yanında olunduğu hissettirmek gerektiğini kaydetti. Gürdal, iş birliği ile sorunu çözmeye çalışmanın öneminin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma, Rehberlik  ve Araştırma Şubesi’nden Uzman Psikolog  Süreyya Geylan Gürdal Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

-“Ailelerin çocuklarına verdikleri tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalıdır”

Karne notunun tek başına başarıyı ölçen bir ölçüt olmadığını, notun ölçemediği, hatta ölçülemeyen pek çok başka başarılar de bulunduğunu ifade eden Gürdal, “Çocuklar ister iyi, ister kötü karne getirsin, ailelerin çocuklarına verdikleri tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalıdır” vurgusu yaptı.

-“Hepimizin yapabildiklerimiz kadar yapamadığımız şeyler de vardır”

Her bireyin değerli ve özel olduğunu, herkesin başarılı olduğu alanlar, yapabildikleri ve yeteneklerinin farklı olduğunu ifade eden Gürdal, “Yapabildiklerimiz kadar yapamadığımız şeyler de vardır. Buradan yola çıkarak öğrencilerin yapabildiklerinin ve yeteneklerinin de görülmesi çok önemlidir” dedi.

-“Karne üzerinde ailenin ve öğretmenlerin de etkisi vardır”

Karne üzerinde çocuğun ailesinin ve öğretmenlerinin de etkisi bulunduğuna dikkat çeken Gürdal, “Karne çocuğun karnesi, ancak karne üzerinde aile olarak bizim ve öğretmeninin de etkisi vardır. Aile olarak sınırlar ve sorumluluk bilincinde miyiz?  ‘Keyifle çalışmak’, ‘zaman kullanımı’ ‘planlama’ ‘verimlilik’ ve ‘geri bildirim’  bizim hayatımızın ne kadarında var? Bu ve birçok soruyu önce kendimize sormalıyız” dedi.

Ailelerin, çocuklarının gerekli ve uygun şartlar yerine getirildiği zaman başarılı olacağına inanması ve ona göre davranmasının da başarıyı olumlu etkileyeceğini kaydeden Gürdal, “Başarmanın yolu önce inanmak ve güvenmekten geçer” dedi.

-“Küçük molalar motivasyon sağlar”

Yoğun ve yorucu geçen eğitim-öğretim yılına okulların ara tatile girmesi ile küçük bir mola verileceğini, küçük molaların yorulan öğrencilere her zaman iyi geldiğini, mutluluk verdiğini ve motivasyon sağladığını belirten Gürdal tatil döneminin beden ile zihnin dinlenmesi ve enerji depolanması için önemli zamanlar olduğunu belirtti.

-“Ailelerin çocukları ile mümkün olduğunca birlikte zaman geçirmeleri önemlidir”

Gürdal, “Aynı zamanda tatil yeni şeyler keşfetmelerinde kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler için bir fırsattır. Öğrencilerin tatil boyunca son zamanlarda artan teknoloji kullanımı ve internette geçirilen vakitlerinde kontrol edilmesi, ailelerin çocukları ile mümkün olduğunca birlikte zaman geçirmeleri önemlidir” dedi.

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