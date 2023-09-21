Guterres Kıbrıslı liderlerle temsilci atanmasını görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, hafta sonuna kadar Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderle görüşmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, hafta sonuna kadar Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderle görüşmesi bekleniyor.

Genel Sekreterin Sözcüsü Stéphane Dujarric, çarşamba günü Kıbrıs Haber Ajansına (KHA), Antonio Guterres’in iki liderle yeni bir temsilci atanması olasılıklarını araştırmak için bu hafta görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreterin, müzakerelerin başlamasına yönelik bir yol bulunmasında tarafları destekleme taahhüdüne bağlı olmayı sürdürdüğünü bildirdi; “Genel Sekreterin tekrar ettiği gibi taraflara tam desteği sürüyor” dedi.

KHA’nın, Genel Sekreterin neden Türkiye Cumhurbaşkanı ile planlandığı gibi görüşmediği sorusunu yanıtlayan Sözcü, ertelemenin Türk tarafının bir planlama konusundan kaynaklandığını ve yapılmadığını; hafta içinde Türkiye Dışişleri Bakanı ile bir görüşmenin planlandığını kaydetti.

KHA’nın, Genel Sekreterin Christodoulides ve Tatar’ı üçlü bir zirveye davet etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da Dujarric, henüz böyle bir toplantı haberinin olmadığı yanıtını verdi.