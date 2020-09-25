  • BIST 1.131
  • Altın 455,349
  • Dolar 7,5752
  • Euro 8,8210
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Guterres Tarafları Yeni Şeyler Söyleme Konusunda Cesaretlendirmelidir

» »
BM Genel Sekreteri Guterresin, seçimlere az bir zaman kala Sayın Akıncı ile telefon bir görüşmesi yapacağı açıklanmıştır.
Guterres Tarafları Yeni Şeyler Söyleme Konusunda Cesaretlendirmelidir

Sayın Gutteres'in bu konuşmasında, Berlin toplantısına vurgu yapması, yahut seçimlerden sonra 5+1

tipi bir konferansa vurgu yapması seçim öncesi siyasi arenayı tekrar karıştıracak belki de Türkiye’nin yeni bir açıklama daha yapmasına vesile olacaktır.

Biz Akıncının görev süresini mahkemeye götürürken iddialarımızdan bir tanesi de; "Eylül ayında Akıncı BM yetkilileri ile yapacağı görüşmeyi seçim malzemesi olarak kullanacaktır" iddiası idi. Bu iddiamızın doğru çıkmasından ve  sonrasında yaşanabilecek tartışmalardan ciddi tedirginlik duyuyoruz.

Gutteres Sayın Akıncı ile görüşmesini  ya çok önceden yapmalıydı. Yahut da 19 Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanını beklemeli ve onun düşüncelerini öğrenmeliydi...

Gutteres ve onun arkasındaki emperyal güçler, dolaylı yollardan  Kıbrıs’taki seçimlere müdahale etmekten vaz geçmelidir. Bu halk bu seçimlerde federalist adaylarla, iki devletli çözüm arzulayan adayların arasında bir tercih yapacak, herkes de bu iradeye saygılı olacaktır.

Gutteres ve onun şahsında BM, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlamalı ve tarafları "Yeni şeyler" söyleme konusunda cesaretlendirmelidir.

Umarım Guterres Sayın Akıncı ile görüşürken, görüştüğü kişinin bir hafta sonra seçime girecek 11 adayın arasından bir aday olduğunu bilerek konuşur.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, Öğrencilerle Online Derste Buluştu25 Eylül 2020 Cuma 11:51
  • Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Yol Çalışması25 Eylül 2020 Cuma 11:48
  • Denktaş: “Alt Yönetim Algisi Bütün Dünya Gözünde Güçlendi…Bunu Ortadan Kaldirmamiz Lazim”25 Eylül 2020 Cuma 11:44
  • Ekonomik Örgütler Platformu’nun Açıklaması Rum Basınında25 Eylül 2020 Cuma 11:33
  • YSK: “Son Günlerde Gelen İhbar Ve Şikâyetlerle İlgili Soruşturma Başlatıldı”25 Eylül 2020 Cuma 11:30
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit, Lefke Ve Bölgesini Ziyaret Etti25 Eylül 2020 Cuma 11:29
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı25 Eylül 2020 Cuma 11:24
  • Başkan Arter: "Suyun 28 eylül'de gelmesi öngörülüyor"25 Eylül 2020 Cuma 10:46
  • Milliyetçi Demokrasi Partisi: Tek Seçenek Federasyon Değildir25 Eylül 2020 Cuma 10:39
  • Mağusa İnisiyatifinden Mağusa’daki Kanalizasyon Sorunu'na Dair Açıklama Geldi25 Eylül 2020 Cuma 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti