Guterres Tarafları Yeni Şeyler Söyleme Konusunda Cesaretlendirmelidir

BM Genel Sekreteri Guterresin, seçimlere az bir zaman kala Sayın Akıncı ile telefon bir görüşmesi yapacağı açıklanmıştır.

Sayın Gutteres'in bu konuşmasında, Berlin toplantısına vurgu yapması, yahut seçimlerden sonra 5+1

tipi bir konferansa vurgu yapması seçim öncesi siyasi arenayı tekrar karıştıracak belki de Türkiye’nin yeni bir açıklama daha yapmasına vesile olacaktır.

Biz Akıncının görev süresini mahkemeye götürürken iddialarımızdan bir tanesi de; "Eylül ayında Akıncı BM yetkilileri ile yapacağı görüşmeyi seçim malzemesi olarak kullanacaktır" iddiası idi. Bu iddiamızın doğru çıkmasından ve sonrasında yaşanabilecek tartışmalardan ciddi tedirginlik duyuyoruz.

Gutteres Sayın Akıncı ile görüşmesini ya çok önceden yapmalıydı. Yahut da 19 Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanını beklemeli ve onun düşüncelerini öğrenmeliydi...

Gutteres ve onun arkasındaki emperyal güçler, dolaylı yollardan Kıbrıs’taki seçimlere müdahale etmekten vaz geçmelidir. Bu halk bu seçimlerde federalist adaylarla, iki devletli çözüm arzulayan adayların arasında bir tercih yapacak, herkes de bu iradeye saygılı olacaktır.

Gutteres ve onun şahsında BM, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlamalı ve tarafları "Yeni şeyler" söyleme konusunda cesaretlendirmelidir.

Umarım Guterres Sayın Akıncı ile görüşürken, görüştüğü kişinin bir hafta sonra seçime girecek 11 adayın arasından bir aday olduğunu bilerek konuşur.