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Guterres’in temsilci önerisi Rum basınında: Eski bir dışişleri bakanı…

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci görevini üstlenmesi için önerdiği kişinin, bir Latin Amerika ülkesinden barış konularında önemli tecrübelere sahip eski bir kadın dışişleri bakanı olduğu bildiri
Guterres’in temsilci önerisi Rum basınında: Eski bir dışişleri bakanı…

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci görevini üstlenmesi için önerdiği kişinin, bir Latin Amerika ülkesinden barış konularında önemli tecrübelere sahip eski bir kadın dışişleri bakanı olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreterliğinin söz konusu ismi geçen cuma Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına ilettiğini öne süren Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, önerilen şahsın özellikle krizlerin yatıştırılmasıyla ilgili konularda uluslararası alanda önemli meselelerde rol oynayan bir kişi olduğuna işaret etti.

BM Genel Merkezinde, söz konusu kişinin gelecekte BM Genel Sekreterliği görevini devralabileceğinin düşünüldüğünü de ileten gazete, söz konusu kişinin isminin iletilmesinin ardından, şu an müdahil taraflarının yanıtının beklendiğine işaret etti.

Haberde, BM Genel Sekreteri'nin müdahil tarafları, önerisini kabul etmeleri konusunda teşvik ettiği de kaydedildi.

Gazete BM Genel Sekreterliği'nin temsilci olarak, KKTC’nin tepki ve itirazlarından kaçınılması için Avrupa Birliği (AB) ve “İngiliz Milletler Topluluğundan” (Commonwealth) olmayan birini seçtiğini de kaydetti.

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