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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Yiğitler Burcu açıklaması: Gerekli tedbirler alınarak personel uzaklaştırılmıştır

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“Gerekli tedbirler alınarak Lefkoşa Rum Belediyesi ve BMBG personeli bölgeden uzaklaştırılmıştır”
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Yiğitler Burcu açıklaması: Gerekli tedbirler alınarak personel uzaklaştırılmıştır

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,  (GKK), Yiğitler Burcu Parkı yakınındaki metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına, Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezaretinde girmeye çalışan Lefkoşa Rum Belediyesi görevlilerinin, bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. 
GKK Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklama şöyle: 

“Yiğitler Burcu Parkı yakınında, KKTC sınırları içerisindeki askersizleştirilmiş bölgede bulunan eski metruk binanın ara bölgeye bakan kısmına 05 ve 06 Şubat 2020 tarihlerinde iki kez Lefkoşa Rum Belediyesi görevlileri tarafından BMBG nezaretinde girilmek istenmiş, ancak Güv.K.K.lığınca gerekli tedbirler alınarak Lefkoşa Rum Belediyesi ve BMBG personeli bölgeden uzaklaştırılmıştır.”

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), bugün yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerginliğe yol açan Lefkoşa’da Baf Kapısı yakınlarındaki bir bina ve çevresindeki çalışmaların askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

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