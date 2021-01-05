Güzelyurt Belediyesi: Özçınar Sivil Toplum Örgütleriyle Her Türlü İşbirliğine Hazırız

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gürler’e Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkan Gökhen Tanaydın ve üyeleri de eşlik etti.

Gürler ziyarette yaptığı konuşmada farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak anılmakta olduğunu anımsatarak ziyaret sebeplerini görme engellilerine uygun yaşam koşullarının sağlanması için yerel yönetimlerle istişare etmek olarak açıkladı.

Beyaz Baston hikayesinin 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlamasıyla başladığını anlatan Gürler görme engelli vatandaşlara hayatlarını kolaylaştırma konusunda Özçınar ile görüş alışverişinde bulundu.

KT Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kabulde hizmet adına “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası “ adı altında dikkat çekmenin çok güzel bir farkındalık olduğunu vurgulayarak, hem Lefkoşa Merkez Lions hem de Güzelyurt Yeşilada Lions Kulüblerinin uygulayıcı bir çalışmayla hedef koymalarının çok güzel bir işbirliği olduğunun altını çizdi.

Özçınar, Yerel Yönetimler olarak Sivil Toplum Örgütlerine topluma dokunuşlar sağlayacak konularda her türlü işbirliği yapmaya devam ederek katkı koymaya devam edileceğini söyledi.

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston Körler Haftası olarak anılmaktadır.

Beyaz Baston, 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısı, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar. Bu deneyim o denli başarılı olur ki, 1931′de Fransız Körler Örgütü, körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır.

Ve bu simgeyle beraber Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri ‘Beyaz Baston Körler Haftası’ olarak kabul edilerek, resmi ve sivil çeşitli kuruluşlar yaptıkları etkinliklerle göz sağlığının önemini vurgulamakta, görme özürlü kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına çözüm yolları araştırılmaktadır.