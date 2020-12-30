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Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl İçin Tedbirler Aldı

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Güzelyurt Belediyesi, herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla yeni yıl için ilave tedbirler alarak devreye nöbetçi ekipler koydu.
Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl İçin Tedbirler Aldı

Belediyeden verilen bilgiye göre, kent, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri kirliliğe meydan vermemek amacı ile normal programında devam ettirilecek.


İşyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan kaldırılacak ve normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.
Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile nöbetçi ekipler de hizmet verecek.
Merkez Tartı ve Cyprufruvex Tartı Merkezi 1 Ocak 2020 tarihinde kapalı olup 2 Ocak 2020 Cumartesi günü normal programına devam edecek. Tatil süresince oluşabilecek taleplere 05338349507 numaralı telefon cevap verecek.
Belediye mezbahasında kesimler rutin olarak devam edecek.


 Yeni yıl tatili süresince görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak ve Güzelyurt Açık Pazar normal program dahilinde 2 Ocak 2021 Cumartesi günü açık olacak.
Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar ve Kalkanlı Şubesi'nde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi de yapılabilecek.


2 Ocak 2021 Cumartesi günü Hizmet Binası veznesi 09:00-13:00 saatleri arasında açık olacak.
Açıklamaya göre, alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 244, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

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