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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: Barınak için arazi kiralama süreci usulsüz

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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, barınak yapmak üzere kiralanacak arazi konusunda usulsüzlük yapıldığı savunularak, konunun araştırılması talep edildi.
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: Barınak için arazi kiralama süreci usulsüz

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada Güzelyurt Kaymakamlığı’nın kiralanacak arazi konusunda yetkili makamları yanıltarak barınak için uygun olmayan ana yola sıfır bir arazi gösterdiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı ile Merkez Kaymakamlığı’nın süreci araştırmasının istendiği açıklamada, “Herkesin görüşü var ama kimsenin haberi yok. Arazi kiralama süreci usulsüz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Şehir Planlama Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi, Güzelyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve Kaymakamlığa bağlı Hali Arazi Kiralama Komisyonu’nun" yanıltıldığı iddia edildi.

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