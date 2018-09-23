Güzelyurt Merkezi Sulama Pilot Projesi Hayat Buluyor

Ülkemizde yerel su kaynaklarından elde edilen suyun, 8 bin dönümlük tarımsal üretim alanına merkezi şebeke vasıtasıyla ulaşmasını sağlayacak olan Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi, hayata geçiriliyor.

Ülkemizde yerel su kaynaklarından elde edilen suyun, 8 bin dönümlük tarımsal üretim alanına merkezi şebeke vasıtasıyla ulaşmasını sağlayacak olan Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi, hayata geçiriliyor. Proje açılışı, Güzelyurt Kumköy Tesisleri’nde 25 Eylül 2018 tarihinde, saat 10.00’da yapılacak.

İlk gün 6 bin dönümlük alana su verilecek

Projenin devreye gireceği ilk gün, takviye amaçlı su yaklaşık 6 bin dönümlük tarımsal alana verilecek. Bu amaçla 1800 metre uzunluğunda boru hattı döşenerek, 4 noktaya bağlantı yapıldı. Bu kapsam içerisinde Aydınköy 190. sulama birliği, Yayla sulama birliği(2 bağlantı), 116 sulama birliği (Vakıflar) (2 bağlantı), Tarım Dairesi Çiftlikleri yer alıyor.

Projenin ikinci aşaması için, 3 bin 200 metre uzunluğunda boru hattı döşenmesine devam edilirken, 6 noktaya bağlantı yapılacak. Böylece, yaklaşık 2 bin dönüm tarımsal alan takviye amaçlı suya kavuşacak. Hatların döşenmesi tamamlandıktan sonra yeni alanlar sisteme dahil edilecek. İkinci aşama çerçevesinde 310. Sulama Birliği, 269. Sulama Birliği, 7. Sulama Birliği, 25. Sulama Birliği, 70. Sulama Birliği ve 82. Sulama Birliği’ne takviye su sağlanacak.

Kumköy tesislerinin çalışma şekli değiştirildi

Proje bağlamında, geçmişte Lefkoşa ve Gazimağusa'ya içme ve kullanma suyu sağlamak üzere inşa edilen ancak Türkiye'den temin edilen suyun kullanılmaya başlanmasıyla atıl kalan Kumköy tesislerinin çalışma şekli değiştirilerek, projede kullanılmak üzere hazır hale getirildi. Kumköy tesislerinde yer alan 22 bin 500 m3 depolama kapasitesine sahip olan 3 depo, 25 Eylül 2018 günü, resmi olarak Su Dairesi tarafından tarımsal amaçlı su dağıtımı için yeniden işletilmeye başlanacak.

6 bin dönüm tarımsal alana takviye amaçlı su, 25 Eylül 2018 gününden itibaren dönüşümlü olarak ulaşacak. İkinci aşamanın siteme dahil edilmesi ile birlikte, toplamda 8 bin 181 dönümlük tarımsal araziye takviye su, yerel kaynaklar kullanılarak iletilmiş olacak.

Öte yandan, proje kapsamında döşenen boru güzergâhları üzerindeki birliklere de kademeli olarak su bağlantısı yapılmaya devam edilecek.

Sistem ağı Aşağı Bostancı’ya önümüzdeki sulama sezonu öncesinde ulaşacak

Yerel kaynağın artırılması ile sistem ağı daha geniş bir alana yayılacak ve gelecek sulama sezonu öncesinde Aşağı Bostancı’ya kadar su ulaşacak.

İkinci Etap Projede, 10 bin metre uzunluğunda yeni boru hattı döşenip bağlantılar yapılarak, yaklaşık 3 bin 500 dönüme daha takviye amaçlı su verilecek. Yerel kaynaklardan elde edilen su, bölgeye takviye amaçlı verilirken, kaynakların artırılması için de çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'den gelen suyla 18 bin dönüme içilebilir sulama suyu

Öte yandan, Türkiye’den gelen suyun, içme ve kullanma amaçlı olarak dağıtıldığı şebekeden, içme suyu dağıtım sistemini etkilemeyecek şekilde, saatte 800m3 sabit debi ile su alınarak sulama şebekesine aktarılmasına ilişkin çalışmalar da hızla devam ediyor.

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede yaklaşık 18 bin dönümlük tarımsal üretim alanı, Türkiye'den temin edilen suyla doğrudan sulanabilir hale getirilmiş olacak.

Sulama altyapısının envanter kaydı yapıldı

Güzelyurt ovasında tarımsal üretim alanlarında bulunan altyapının tamamı, kayıt altına alındı. Bu amaçla başlatılan envanter çalışmasıyla, kuyular, elektrik ve boru hatlarının durumu, su kalitesi ve miktarı bütünüyle kayıt altına alınmış oldu.

Güzelyurt ovası mevcut sulama sisteminin envanter çalışması, Su İşleri Dairesi tarafından Tarım Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun katılımıyla ve KTMMOB'nin katkısıyla gerçekleştirildi. Hazırlanan envanterde, bölge sulama birliklerinin mevcut su kuyuları, enerji tüketimi, verimleri, su kalitesi, mevcut boru hatları, havuzlar ve toplam sulama alanları coğrafi bilgi sistemi (GIS) ortamına aktarıldı.

Bakan Şahali: Güzelyurt’a can suyu geliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzelyurt bölgesine can suyu geliyor, tarım bölgeleri yeniden hayat bulacak” dedi.

“Narenciye bahçeleri kurumaktan kurtulacak”

Bakan Şahali, proje çerçevesinde merkezi şebeke aracılığı ile 8 bin dönümlük tarımsal üretim alanının yerel su kaynaklarıyla sulanacağı bilgisini paylaştı. Projenin açılışının yapıldığı ilk gün 6 bin dönümlük alana su verileceğini belirten Şahali, projenin ikinci aşamasında ise 2 bin dönümlük tarımsal alanın daha suya kavuşacağını aktardı.

Bakan Şahali, yıllardır suların tuzlanması ve azalması nedeniyle narenciye bahçelerinin büyük çoğunluğunun kuruduğunu, bu konunun yıllardır görmezden gelinerek önlem alınmadığını anımsatarak, göreve gelir gelmez hazırladıkları bu projeyle narenciye bahçelerinin kurumaktan kurtarılacağını belirtti.

Güzelyurt bölgesindeki tarımsal arazilere verilecek suyla birlikte, tarımsal yatırımların artması ve bölge ekonomisinin canlanması yönündeki beklentisini dile getiren Şahali, içinden geçilen kriz ortamında sözkonusu projenin bölge halkı için adeta bir can yeleği vazifesi göreceğini sözlerine ekledi.