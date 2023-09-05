Güzelyurt’ta kaza: 3 yaralı

Polis açıklamasına göre, saat 15.45 raddelerinde Güzelyurt'ta Şht Ramiz Turan Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden 68 yaşındaki Faruk Yılmaz yönetimindeki FA 723 plakalı salon araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni çevreleyen bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Faruk Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Alvin Yağmur ve 37 yaşındaki Safter Demir yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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