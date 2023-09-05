  • BIST 8236.14
  • Altın 1659.075
  • Dolar 26.7661
  • Euro 28.726
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Güzelyurt’ta kaza: 3 yaralı

» »
Güzelyurt’ta, bugün öğleden sonra meydana gelen kazada aynı araçtaki 3 kişi yaralandı...
Güzelyurt’ta kaza: 3 yaralı

Polis açıklamasına göre, saat 15.45 raddelerinde Güzelyurt'ta Şht Ramiz Turan Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden 68 yaşındaki Faruk Yılmaz yönetimindeki FA 723 plakalı salon araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Faruk Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Alvin Yağmur ve 37 yaşındaki Safter Demir yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zümrütköy’de yangın çıktı17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:53
  • Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza... 4 yaralı16 Temmuz 2023 Pazar 15:14
  • Güzelyurt'ta trafik kazası, araç sürücüsü yaralandı15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:17
  • Güzelyurt’ta yeşil reçeteye tabi reçetesiz satan eczacı aleyhine yasal işlem başlatıldı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:01
  • Çamlıköy ve Lefkoşa'da hırsızlık11 Temmuz 2023 Salı 17:50
  • Feci kazanın detayları belli oldu11 Temmuz 2023 Salı 14:55
  • Güzelyurt’ta 56 hap bulundu 2 kişi tutuklandı09 Temmuz 2023 Pazar 13:22
  • İzinsiz İkamet Eden Şahıslar Tutuklandı08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:42
  • YDÜ dünyada ilk 200'de, Türkiye’de de ilk beşte03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:27
  • Güzelyurt Portakal Festivalı sürüyor... Tavla Turnuvası’nın birincisi Yasar Doğu oldu02 Temmuz 2023 Pazar 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti