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Güzelyurt'taki Okulların Sorunları Masaya Yatırıldı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte bölgedeki okullara ziyaret düzenleyerek öğretmenler ve okul aile birlikleriyle sorunları masaya yatırdı.
Güzelyurt'taki Okulların Sorunları Masaya Yatırıldı

İlçe Yönetim Kurulu’nun organize ettiği görüşmelere Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri Armağan Candan, Ürün Solyalı ve Filiz Besim de katıldı. Bu kapsamda, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Özgürlük İlkokulu ve Barış İlkokulu ziyaret edildi, okul ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından da okul aile birliklerinin temsilcileriyle görüşüldü. 

Eksiklikler zor koşullarda tamamlanmaya çalışılıyor
Öğretmenler, okul idarecileri ve okul aile birlikleri yetkilileriyle görüşen CTP heyeti, sorunları birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte eksikliklerin de giderilemediğinden dert yanan öğretmenler ve okul aile birlikleri, tam gün eğitimin organize olmadan doğuracağı olumsuz sonuçları ve önerileri aktardılar. Velilerin eğitimin bir paydaşı olarak okullarda var olan hem fiziksel eksikliklerin hem de eğitime dair olan sorunların çözümleri ve Eğitim Bakanlığının yeterli desteği vermemesi nedeniyle bu eksiklerin okul aile birlikleri tarafından zor koşullar çerçevesinde tamamlanmaya çalışıldığı belirtildi. Eğitimin temel taşlarını oluşturan Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sendikaların pratikte de yaşanan sorunların çözümü için işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

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