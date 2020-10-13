Hafif sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’ne göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi, yer yer hafif sağanak beklendiğini duyurdu.

Önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü serin, diğer günler ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıklayan Meteoroloji Dairesi’ne göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.