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Hafta sonu hava yağmurlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta sonu boyunca yağmurlu olacağını duyurdu.
Hafta sonu hava yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta sonu boyunca yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Havanın yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü de parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.
 

Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre pazartesi, salı ve çarşamba günleri parçalı bulutlu; perşembe ve cuma günleri ise yeniden yağmurlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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